Parigi 2024, Zico: “Mi hanno rubato i gioielli”. Furto da 200mila euro

(Adnkronos) – Zico derubato a Parigi, furto di gioielli da 200mila euro alle Olimpiadi 2024. L'ex stella del calcio brasiliano Zico ha denunciato il furto subito ieri nella capitale francese. Il 71enne ha presentato una denuncia, ha spiegato la procura di Parigi. Secondo il quotidiano Le Parisien, la valigetta contenente gioielli è stata rubata mentre era in taxi. Il furto sarebbe stato commesso da due persone, una delle quali ha distratto l'autista e l'altra ha afferrato la borsa attraverso un finestrino aperto. Zico è a Parigi su invito della squadra olimpica brasiliana. Accompagnato dalla moglie Sandra e ha descritto la rapina come una "sfortuna" e ha affermato che la famiglia si sta "riprendendo dallo shock". "Sandra e io stiamo bene e, nonostante la perdita materiale, la cosa più importante è sempre la nostra salute e la nostra vita", ha detto sui social media. Secondo Globo Esporte, Zico ha subito un furto da 200mila euro. Il rapporto afferma che l'incidente è avvenuto di fronte all'hotel in cui alloggia. —[email protected] (Web Info)

