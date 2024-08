Calciomercato Juventus, ecco Koopmeiners: affare fatto con Atalanta

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Teun Koopmeiners alla Juventus, fumata bianca. Le ultime news di calciomercato annunciano oggi 27 agosto il passaggio del centrocampista olandese dall'Atalanta al club bianconero. La lunghissima trattativa va in porto, in attesa delle comunicazioni ufficiali, per una cifra di 52 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere bonus per circa 7 milioni. La Juve, prima in campionato dopo la seconda giornata, regala a Thiago Motta un altro pezzo pregiato in un mercato che – dopo i colpi Nico Gonzalez e Francisco Conceicao – non è ancora finito dalle parti di Torino. La Vecchia Signora lavora ancora all'operazione per Jadon Sancho, l'esterno che non rientra nei programmi del Manchester United e che potrebbe essere ceduto in prestito dai red devils. La Juve si prepara anche a salutare Federico Chiesa: il figlio d'arte non fa parte del progetto di Motta e, con un anno solo di contratto prima della scadenza, è destinato a partire. All'ipotesi Barcellona si affianca quella del Liverpool, con novità attese a breve. "E’ ufficiale un altro nuovo arrivo nella famiglia bianconera: quello di Francisco Conceiçao, che arriva a Torino in prestito per una stagione". Lo annuncia la Juventus dal suo sito, aggiungendo i particolari dell'accordo. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di 7 milioni di euro; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". —[email protected] (Web Info)

