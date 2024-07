Olimpiadi, Macron a parte vanno per il verso giusto

1 minuto di lettura

Condividi

“Una brutta Olimpiade viziata dai “due pesi e due misure” della politica estera dell’Occidente. Con una cerimonia di apertura che è sembrata la parata del gay pride.

Persino la bandiera dei Giochi è stata issata al contrario. La Francia di Macron è il peggio.”

Marco Rizzo, PC

“Macron ha sospeso la democrazia in Francia con la scusa delle Olimpiadi. Una buona scusa certo, ma sempre scusa è. Quando ha indetto le elezioni (senza peraltro averne nessun obbligo!), non sapeva che il nuovo governo avrebbe dovuto insediarsi alla vigilia dei giochi? A Bruxelles naturalmente, dove non si perde occasione per dare addosso a Orban, ora invece si chiudono entrambi gli occhi di fronte alle mancanza democratiche di Macron. Perché non nominare il Governo dopo elezioni legittimamente svoltesi, è una grave mancanza democratica. La verità è che il Presidente francese non si decide a nominare un nuovo Governo perché non sa che pesci pigliare… Ha voluto le elezioni anticipate per garantirsi una base parlamentare piu solida e governare quindi senza intralci, ma ha ottenuto la vittoria del Nuovo Fronte Popolare, a cui ora non vuole affidare il potere. È, quindi, alla disperata ricerca di una qualche geometria parlamentare che gli consenta di non consegnare la Francia alla sinistra di Melenchon! Intanto il Paese è senza Governo. Scioglierà ancora una volta il Parlamento, alla ricerca del consenso che non ha e non ha mai avuto? Ovvero dopo le Olimpiadi dirà che in agosto fa troppo caldo per nominare un nuovo governo? All’evidenza per la Francia non c’è che una soluzione: le dimissioni di Macron. Eleggere un nuovo Presidente e stendere un velo (im) pietoso sulla disastrosa gestione del potete da parte di “Macron le petit”, un Presidente davvero piccolo, piccolo.” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Le Olimpiadi sono un evento importante, un “motore” di rispetto che mette a confronto culture diverse di chi vi partecipa. Potrebbero, almeno simbolicamente, riavvicinare persone “nemiche”…

Purtroppo, non sono iniziate nel migliore dei modi, ma sembra – Macron a parte – stiano andando per il verso giusto.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.