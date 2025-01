Musk cambia nome alla Manica: “E’ il canale George Washington”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Elon Musk trasforma il Canale della manica nel Canale George Washington. Il magnate, con un tweet sul suo social X, segue la linea di Donald Trump e dà il suo contributo per la 'nuova' geografia made in Usa. Musk pubblica una porzione di cartina con il braccio di mare che divide il Regno Unito dalla Francia. "Nuovo nome per l'acqua che divide Inghilterra e Francia", scrive. L'exploit di Musk si aggiunge a quelli formalizzati da Trump con annunci e ordini esecutivi. Il presidente ha annunciato il cambiamento del nome del Golfo del Messico, ora chiamato Golfo d'America. In Alaska, poi, il monte Denali tornerà a chiamarsi monte McKinley, con dedica al presidente William McKinley. —internazionale/[email protected] (Web Info)

