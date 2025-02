Neymar, la 10 di Pelé e i selfie con avversari: com’è andato il ritorno al Santos

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tutti gli occhi erano su di lui, e Neymar Jr non ha deluso. Alla prima partita con il Santos, il club che lo ha cresciuto e a cui è tornato durante il mercato di gennaio dopo la dorata parentesi all'Al Hilal, il campione brasiliano ha regalato spettacolo in campo e fuori. Il club verdeoro ha pareggiato 1-1 contro il Botafogo SP, nella settima giornata del campionato paulista, nel giorno del 33esimo compleanno di Neymar e del suo ritorno in campo con il Santos 12 anni dopo l'ultima volta. Neymar ha iniziato in panchina, subentrando nella ripresa. I cori per lui da parte dei tifosi brasiliani sono durati per tutta la partita, con l'entusiasmo che è sfociato in ovazione al momento del suo ingresso in campo. Neymar ha vestito la 10 che fu di Pelé, una maglia speciale per il Santos e per tutto il calcio verdeoro, ed è entrato in campo con un atteggiamento diverso rispetto alle sue, poche, apparizioni in Arabia Saudita.



Dribbling e accelerazioni, l'ex Barcellona e Psg ha fatto ammonire tre avversari e provocato un'espulsione, sfiorando il gol in due occasioni. A fine partita, Neymar è stato protagonista di una scena che non si vede spesso: uno dopo l'altro tutti i calciatori e membri dello staff del Botafogo sono andati da lui per una foto ricordo. "Ora sto meglio, non sono ancora al massimo della condizione ma posso crescere", ha detto O Ney a fine partita, "ho bisogno di giocare di più e accumulare più minuti, l'allenamento non basta per tornare in forma. Ma non mi aspettavo di riuscire a correre così tanto". —[email protected] (Web Info)

