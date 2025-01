Mellone in scena alla Sala Umberto, in platea anche Arianna Meloni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un’ultima notte tra un uomo e una donna, una storia che volge al termine e che, attraverso dialoghi e silenzi di verità, fa emergere con delicatezza il significato di un legame e le sue verità celate. Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time della Rai, giornalista e scrittore, porta in scena al teatro Sala Umberto di Roma la trasposizione teatrale del suo romanzo ‘Prima che ti svegli’ (Meridiana, pp. 72). Ad entrare nella storia che indaga la complessità dei rapporti umani, l’autore sul palco è accompagnato da Andrea Delogu e da sei musicisti pugliesi, la regia è di Enrico Zaccheo. Oltre alla parte di prosa in cui ha recitato alcuni stralci del romanzo affiancato da Delogu, Mellone, seduto al pianoforte, ha cantato una serie di brani della canzone italiana, da Cammariere a Fiorella Mannoia fino ad Umberto Bindi. Alla serata, divisa in due turni di spettacolo (alle 20 e alle 21.30), un parterre delle grandi occasioni, con moltissimi volti noti della politica e della tv. Lo show ha visto una platea gremita e moltissimi ospiti vip, sia nel primo che nel secondo turno. Tra gli ospiti in platea Arianna Meloni, Eleonora Daniele, Alberto Matano, Salvo Sottile, Giancarlo Leone, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Paola Ferrari, Tiberio Timperi, Rosanna Lambertucci, Amedeo Goria, Rossella Brescia, Pino Insegno, Vira Carbone, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. E ancora il vignettista Federico Palmaroli in arte Osho, Al Bano in prima fila con l’immancabile panama bianco, Marco Liorni, Monica Setta, il presidente della Siae Salvo Nastasi, l’inviato delle Iene Dino Giarrusso, lo scrittore Gianrico Carofiglio, Roberto Natale del cda Rai, David Parenzo, il direttore dell'Adnkronos Davide Desario, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, Marcello Veneziani, Pierluigi Diaco, Anna Falchi, l’ex presidente della Rai Roberto Zaccaria. —[email protected] (Web Info)

