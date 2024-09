MagicLand, il parco divertimenti diventa un villaggio bavarese in occasione dell’Oktober Festival

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – In occasione dell'Oktober Festival, da oggi fino al 6 ottobre, MagicLand, il parco più grande del Centro-Sud Italia, si trasformerà in un vero e proprio villaggio bavarese, dove i visitatori potranno degustare un’ampia selezione di birre artigianali locali e la tradizionale birra cruda bavarese, accompagnate da prelibatezze come lo stinco di maiale, i maxi wurstel con crauti ed i famosi brezel, sia salati che dolci. Numerosi stand gastronomici proporranno un viaggio culinario tra le tradizioni bavaresi e le eccellenze del territorio. I più piccoli potranno scatenarsi sulle oltre 39 attrazioni del parco, tra cui il vertiginoso giant frisbee Wild Rodeo, il lancio coaster Shock e la torre Mystika. Sono previsti spettacoli, aree tematiche e altre sorprese, come, ad esempio, una serie di concerti tributo a grandi artisti internazionali e italiani, con esibizioni dal vivo di cover band che renderanno omaggio a Oasis, Queen, Beatles e 883. Per celebrare questi eventi speciali, MagicLand prolungherà l'orario di apertura, fino alle 22, il 14 settembre per gli Oasis, il 21 settembre per i Queen, il 28 settembre per i Beatles e il 5 ottobre per gli 883. Oltre a essere un'occasione per trascorrere del tempo in famiglia, l'Oktober Festival di MagicLand, permetterà di immergersi in una cultura diversa, degustando i piaceri della buona tavola. Sarà inoltre un'opportunità per promuovere una cultura del bere consapevole, soprattutto tra i giovani, che potranno imparare a gustare la birra in modo responsabile, apprezzandone gli aromi e le sfumature senza eccedere. —[email protected] (Web Info)

