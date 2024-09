Al via la 10ma edizione del Premio Colalucci, tra i premiati il ministro Abodi e il cardinale Zuppi

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, il Ministro Andrea Abodi, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, il cantante Amedeo Minghi, i giornalisti Federica Angeli, Bruno Bartolozzi, Roberto D’Agostino, Davide Desario, Massimo Giannini, Gianni Perrelli. Sono solo alcuni dei premiati al 'Premio Giuseppe Colalucci' 2024, giungo alla sua 10ma edizione. Il riconoscimento è istituito per ricordare la figura del giornalista, storico fondatore del 'Tifone', e grande cronista sportivo romano che dagli anni '50 agli '80 animò fortemente il panorama dell’informazione della Capitale. Quest'anno la cerimonia di premiazione si terrà a Roma, venerdì 27 settembre alle 20.30, presso il circolo 'Antico Tiro a volo'. Il Premio – ideato dal presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo, con l'obiettivo di riscoprire lo spirito vivace dell’informazione sportiva e non – nelle precedenti edizioni ha premiato tante firme del giornalismo e affermati personaggi dello sport, della cultura, dello spettacolo, della politica italiana. E ancora l’allenatore Rudi Garcia, l’ex presidente della Roma, oggi sindaca di Visso Rosella Sensi, gli atleti olimpici Andy Diaz Hernandez e Rigivan Ganeshamoorthy, l’attore Stefano Fresi. E poi ancora gli ex calciatori Tony Di Carlo, Abel Balbo, Gigi Martini e la direttrice dell’Inpgi Mimma Iorio. Lo scorso anno i riconoscimenti sono andati al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Giuseppe Conte, Alberto Barachini, Antonello Venditti, Alessandro Roja, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, lo chef Antonello Colonna, al calciatore Luca Mazzitelli, all’atleta olimpica Antonella Palmisano. Al premio intervengono dirigenti, ex calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti che danno vita nel corso della serata conviviale a un talk show sulla figura dell'avvocato Colalucci. —[email protected] (Web Info)

