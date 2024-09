Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte American Magic 5-3 e vola in finale contro Ineos

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Luna Rossa batte oggi American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup, vince la serie per 5-3 e si qualifica per la finale dove affronterà Ineos Britannia dal 26 settembre. La barca italiana in semifinale, nell'ottava regata chiude 5-3 sugli americani che erano reduci da tre successi consecutivi. Chi vincerà la finale tra Luna Rossa e Ineos Britannia si andrà a giocare l'America's Cup 2024 contro Team New Zealand, campione in carica. Luna Rossa nell'ottavo round di semifinale non ha dato scampo agli statunitensi chiudendo con oltre 700 metri di vantaggio su American Magic. Per Luna Rossa si tratta della quinta finale di Louis Vuitton Cup dal 2000 ad oggi. Dopo una partenza praticamente pari, i timonieri del team italiano Francesco Bruni e Jimmy Spithill, non hanno sbagliato nulla e staccato gli avversari del team del New York Yacht Club, con una serie di scelte vincenti.

Ora tornerà in acqua a Barcellona dal 26 settembre, contro gli inglesi di Ineos Brittania, nell'atto conclusivo della competizione riservata agli sfidanti, che si disputerà al meglio delle 13 regate: chi arriverà per primo a sette successi vincerà la Louis Vuitton Cup e affronterà nella 37esima America's Cup, il defender, Emirates New Zealand. L'imbarcazione italiana si è imposta in passato fra gli sfidanti in due occasioni, nel 2000 e nel 2021 (quando si chiamava Prada Cup), perdendo poi in entrambe le occasioni nella Coppa America contro New Zealand. Altre due volte invece Luna Rossa è stata fermata in finale, nel 2007 che nel 2013, contro i Kiwi. —[email protected] (Web Info)

