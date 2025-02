Mattia Bellucci, chi è il tennista azzurro che ha battuto Medvedev

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Mattia Bellucci si è preso la scena. Il tennista azzurro ha battuto Daniil Medvedev negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (6-8), 6-3. Bellucci, oggi 92 del mondo, affronterà quindi ai quarti il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Tallon Griekspoor, che ha eliminato al primo turno Matteo Berrettini. Ma chi è Mattia Bellucci?

Mattia Bellucci è un tennista di 23 anni, classe 2001, che per la prima volta è riuscito a battere un top 10. Ha iniziato a giocare da giovanissimo seguito dal padre, allenatore di tennis, e poi affiancato dal suo attuale coach, Fabio Chiappini. Nel circuito si fa subito notare e affronta Sinner in diverse occasioni, riuscendo a superare il turno nel torneo di Rijeka dopo il ritiro per infortunio dell'altoatesino. Il primo successo tra i professionisti a livello ITF arriva nel 2021, mentre l'anno successivo Bellucci riesce a conquistare i suoi primi due titoli Challenger. Nel 2023 si qualifica per la prima volta nel tabellona principale di uno Slam, partecipando all'Australian Open, e poi ripetendosi l'anno scorso prima al Roland Garros e poi a Wimbledon. Prima a Parigi e poi a Londra, Bellucci sfiora anche l'impresa contro Tiafoe e Shelton, perdendo dopo essere riuscito a conquistare due set. Lo scorso anno la crescita di Bellucci è continuata con le prime vittorie nel circuito Atp, dove ha raggiunto i quarti di finale ad Atlanta ed è riuscito a superare il primo turno degli US Open, battendo Stan Wawrinka. Risultati che gli hanno permesso di entrare nella top 100 del ranking Atp. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.