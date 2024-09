Insediato il nuovo dirigente della Polizia Stradale della Toscana

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Insediato ufficialmente il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale della Toscana: questa mattina il Questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha ricevuto in via Zara e dato il suo benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato Giorgio Bacilieri. Cinquantotto anni e una grande esperienza di polizia alle spalle, nel corso della sua carriera, Giorgio Bacilieri ha già diretto altre Sezioni di Polizia Stradale della Penisola, tra le quali Bologna, Trento, Belluno e Ferrara; dopo un biennio al Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha lavorato anche nelle Questure di Trento e Aosta. Tra il 2015 e il 2016 ha inoltre diretto i Compartimenti di Polizia Postale della Liguria prima e della Toscana poi. Al termine del suo ultimo incarico a Trieste, come dirigente del Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Bacilieri ha assunto quello nuovo dopo un mese di direzione a scavalco. Subentra così alla guida della Polizia Stradale di tutta la Toscana al Dirigente Superiore Cinzia Ricciardi. Al nuovo Comandante della Polstrada Toscana i migliori auguri per il prestigioso incarico da parte del Questore Maurizio Auriemma, "di tutta la Polizia di Stato fiorentina e, naturalmente, delle donne e degli uomini della Polizia Stradale della regione che, alla sua guida, continueranno come sempre a garantire la sicurezza sulle nostre strade". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.