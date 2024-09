Tim Burton tra le stelle della Hollywood Walk of Fame

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il regista statunitense Tim Burton, 66 anni, è stato premiato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles alla vigilia dell'uscita del suo ultimo film nelle sale americane (6 settembre), "Beetlejuice Beetlejuice", presentato in anteprima mondiale fuori concorso la scorsa settimana durante l'inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia. Burton è il 2.788° protagonista del mondo dello spettacolo a ottenere il riconoscimento. Uno dei registi più fantasiosi di Hollywood, che ha portato sul grande schermo personaggi come "Edward mani di forbice" e "La sposa cadavere", è stato onorato nel corso di una cerimonia al 6600 di Hollywood Boulevard, di fronte all'Hollywood Toys & Costume, il suo negozio di costumi e giocattoli preferito durante l'infanzia. Gli attori Winona Ryder e Michael Keaton, che fanno parte del cast di "Beetlejuice Beetlejuice", sono intervenuti alla cerimonia di consegna della stella nella categoria Motion Pictures. Burton è apparso molto emozionato quando la stella a lui dedicata è stata svelata sul celebre marciapiede: "È una cosa molto bella per me. Questo luogo è speciale per me. Da bambino venivo qui da Burbank con l'autobus, senza adulti. Camminavo per le strade di Hollywood per venire a questo negozio di giocattoli che è ancora qui, ed è incredibile. Quindi avere questa stella davanti a questo luogo rende la cosa ancora più speciale. All'epoca ero abbastanza giovane da pensare che queste stelle fossero in realtà delle lapidi quando sono venuto qui per la prima volta". "Beetlejuice Beetlejuice" è il sequel dell'originale del 1988 "Beetlejuice – Spiritello porcello". Il nuovo film è interpretato dall'attrice della serie "Wednesday" Jenna Ortega, Catherina O'Hara oltre a Ryder e Keaton. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.