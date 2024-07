Francesca Deidda, risultati autopsia: uccisa con un colpo alla fronte

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un colpo sulla parte frontale della testa assestato con un oggetto pesante è stato letale per Francesca Deidda. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Demontis, rivela le cause della morte della donna di San Sperate (Sud Sardegna) scomparsa nel nulla il 10 maggio. Il marito Igor Sollai è stato arrestato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, ma ha sempre negato le sue responsabilità. Dopo il ritrovamento del cadavere in un borsone sono emerse anche tracce del delitto nell'auto della donna e nel divano della loro abitazione. Proprio l'intervento del Ris nella casa dove Francesca Deidda viveva con Igor Sollai sarebbe stato risolutivo: il legale del fratello della vittima aveva parlato di tracce inequivocabili dell'omicidio. Mancano ancora il movente e il corpo del reato. —[email protected] (Web Info)

