Sacerdote produce metanfetamina in casa, arrestato

(Adnkronos) – 'Don Breaking Bad' in manette. Un sacerdote è stato arrestato in Austria con l'accusa di aver prodotto metanfetamina. Il 38enne religioso, versione in tonaca di Walt White – il protagonista della fortunatissima serie tv – è stato arrestato nella città di Sankt Pölten. Nella sua casa, la polizia ha trovato un laboratorio dotato di tutte le attrezzature per produrre crystal meth. La diocesi di Sankt Pölten ha immediatamente sospeso il sacerdote, che provverrebbe dall'arcidiocesi polacca di Varsavia e sarebbe in Austria dal 2021. —internazionale/[email protected] (Web Info)

