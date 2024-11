Enogastronomia e Turismo. Postiglione, dal 13 al 15 dicembre 2024 terza edizione di Strettule, i percorsi del gusto postiglionese

3 minuto di lettura

Il sindaco Cennamo: “In tre anni numeri record grazie al progetto di valorizzazione delle eccellenze del territorio, attese migliaia di presenze anche per la terza edizione”.

Postiglione (Sa). Dal 13 al 15 dicembre, il centro storico del comune di Postiglione, nel salernitano, ospiterà la terza edizione dell’evento enogastronomico, turistico e culturale, “Strettule, i percorsi del gusto postiglionese”. Una tre giorni di eventi culturali, enogastronomici, storici e turistici che accompagneranno l’ormai famosissimo percorso enogastronomico lungo i vicoli del centro storico dove le case si trasformeranno in locande e i ristoratori somministreranno al pubblico i piatti antichi tipici della tradizione postiglionese. Tutta la manifestazione, i cui stand enogastronomici saranno aperti il venerdì e il sabato a partire dalle ore 19 e la domenica tutta la giornata a partire dalle ore 9 e fino alla mezzanotte, sarà accompagnata da musica della tradizione locale itinerante, mercatini di artigianato e di prodotti tipici, spettacoli con artisti di strada e sulla sicurezza stradale per i bambini, visite guidate ai monumenti storici, sport outdoor nel centro storico e in tutto il paese, dal parco avventura con i giochi sospesi in aria, al rafting sul fiume e alle escursioni di trekking sulla Grotta di Sant’Elia in alta montagna, passando per il centro storico con balli e fitness di gruppo, arrampicate sulla torre del castello normanno e giochi in bici.

L’evento, giunto con successo alla sua terza edizione, organizzato dal Comune di Postiglione e dall’Oratorio Maria SS. del Monte Carmelo, vede il patrocinio di Anci Campania, Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Comunità Montana Alburni, Gal – I sentieri del buon vivere e Uncem.

A dare lo start alla terza edizione, alle ore 18 di venerdì 13 dicembre presso il Castello normanno “Da Procida” di Postiglione, il convegno dal titolo “Sport, Turismo e Benessere nelle Aree Interne: opportunità e progetti”, seguirà alle ore 19 il taglio del nastro del percorso enogastronomico. Sabato 14 dicembre invece, inaugurazione mostra d’arte “Oltre l’immagine” ore 16 presso il castello normanno a cura della pittrice Rosella Mastalia e apertura delle locande alle ore 19 con musica e divertimento fino a notte fonda. Infine, domenica 15 dicembre gli stand enogastronomici saranno aperti a pranzo e cena e durante tutta la giornata sarà possibile assistere e divertirsi con spettacoli, visite guidate e attività outdoor per adulti e bambini.

Una tre giorni postiglionese di grandi eventi diventa appuntamento imperdibile per migliaia di turisti, escursionisti, camperisti e famiglie provenienti da ogni angolo della provincia e da diverse regioni d’Italia che ogni anno fa registrare un grande successo anche con il tutto esaurito presso le strutture alberghiere-ricettive postiglionesi –”I numeri parlano chiaro in termini di presenze e che quest’anno puntiamo a triplicare- spiega soddisfatto il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo. – In tre anni, abbiamo avuto un record di migliaia di presenze ogni sera e tutto questo rientra nel grande progetto di valorizzazione delle eccellenze del territorio di Postiglione e degli Alburni che l’amministrazione comunale sta portando avanti. Un progetto che ha visto la nostra città inserita nel riconoscimento della Via degli ulivi, l’avvio dell’iter turistico ai fini del riconoscimento della Bandiera Arancione del Touring Club, la candidatura europea della Grotta di Sant’Elia di Postiglione tra gli 11 siti italiani che concorrono alla elezione del Marchio Europeo del Patrimonio, il riconoscimento e inserimento dei siti storici e delle tradizioni postiglionesi nel registro della Regione Campania dell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano e tanti altri progetti a cui stiamo lavorando per rafforzare le attività e gli sport outdoor quali trekking, rafting, mountain bike, parco avventura con i giochi sospesi in aria per grandi e bambini. Attività turistiche e sportive- aggiunge il sindaco Cennamo- che hanno registrato numeri importanti di migliaia di presenze che giungono a Postiglione 365 giorni l’anno, abbinando turismo, benessere ed enogastronomia. Siamo un paese in crescita grazie alla sinergia di giovani e meno giovani che lavorano per rendere unici i nostri appuntamenti turistici- chiosa Cennamo- e i dati lo certificano ma lo sviluppo del nostro territorio non si ferma qua perché l’obiettivo- conclude il sindaco- è mettere in rete tutti i comuni negli Alburni valorizzando le nostre risorse principali: agricoltura e ambiente”.

Appuntamento da non perdere dunque con Strettule. Per info e contatti e prenotazioni per le attività dei giochi all’aria aperta è possibile prenotare ai numeri 3313329246 / 3668975101 oppure collegarsi sulle pagine social Strettule – I percorsi del gusto postiglionese.

