Cusano Mutri: Alla scoperta della bellezza della poesia con la kermesse Versi/Di/Versi

Un tripudio di emozioni quello che lo scorso 20 luglio ha visto Cusano Mutri protagonista di una serata all’insegna della poesia.

Si è svolta infatti Versi/Di/Versi kermesse letteraria nata da un’idea di Maria Pia Selvaggio, presidente della Casa Editrice Edizioni 2000diciassette e Immacolata Petrillo dirigente Usacli e al vertice provinciale del coordinamento donne. La kermesse è stata realizzata in collaborazione con Gub Web Agency di Luigi Morone, il centro Diurno e SIR UOCSM di Puglianello, il Rotary Club Valle Telesina e l’associazione Salute e Territorio.

La serata che è stata magistralmente condotta dal giornalista Stefano Avitabile ha preso l’avvio con i saluti istituzionali dell’assessore del comune di Cusano Mutri Maria Carmina Maturo e degli ospiti: Mons. Alexis Aly Tagbino vescovo di Kankan in Guinea, Armando Lucci, presidente del Rotary Club Valle Telesina, Achile Antonaci, dirigente nazionale USACLI, Alfredo Lavorgna, presidente dell’associazione Salute e Territorio e Vincenzo Volpe, medico referente per il centro diurno SIR UOCSM di Puglianello per il progetto “Tutti pazzi per il teatro 2”.

Infatti, il centro diurno e sir uocsm di Puglianello con i suoi referenti ha portato in scena una piece teatrale con lo scopo di diffondere un messaggio volto all’inclusione e all’equitá sociale.

Una manifestazione svolta all’insegna della bellezza delle parole, della sensibilità e dell’arte poetica dove i poeti: Angelo Fasulo, Maria Di Santo, Dante Iagrossi, Gaetano Fusco, Giuseppe Carlo Iamartino, Mario Colangelo, Lucia Callisto, Antonello Santagata, Alberto Ruggiero con lettura di Antuono, Teresa Morone, Antonella Ricciardi, Serena Mongillo e Angelo Piazza hanno reso omaggio alla poesia come forma d’arte declamando opere personali edite ed inedite.

I poeti hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie creazioni di fronte a una giuria d’eccezione composta da: Don Domenico Ruggiano, parroco di Cusano Mutri; Lucia Santillo, docente presso l’IIS Telesi@; Anna Maria Iannotta, farmacista e counselor; Stefania Cicchiello, psicologa e agente generale UnipolSai; Rosetta Di Cerbo, operatrice presso il Centro De Nicola e organizzatrice di eventi; Chiara Filippelli, vicepresidente della Misericordia di Guardia Sanframondi e agente per le pubbliche relazioni; Alessandra Florio, sociologa; Daniela Orsino, membro dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti; Rosanna Fappiano, lettrice; Giuseppe Maria Maturo, già sindaco di Cusano Mutri; Davide Palumbo, ispettore vigile del fuoco; Giacomo Petrillo, imprenditore; Roberto Marino, presidente della seconda municipalitá di Napoli; Loris Perfetto, studente e Rocco Di Biase, broker assicurativo.

La giuria popolare, al termine di ogni declamazione, con palette colorate ha valutato ogni esibizione con un voto da 1 a 10. La somma di tutti i voti ha decretato le tre vincitrici e la classifica di Versi/Di/Versi.

La kermesse ha visto, infatti, Antonella Ricciardi aggiudicarsi la targa del primo premio, Lucia Callisto e Serena Mongillo rispettivamente premiate con secondo e terzo premio.

Il Rotary Club Valle Telesina ha inoltre premiato le tre proposte poetiche più in linea con i concetti rotariani di amicizia, equitá e inclusione sociale premiando: Giuseppe Carlo Iamartino, Dante Iagrossi e Antonella Ricciardi.

Sponsor della serata sono stati Marmi Di Biase di Maurizio Di Biase, Azienda Di Leone di Cerreto Sannita, Gub Web Agency di Luigi Morone, Broker Agency e Fabio Fashion by Fabio Minichini.

