Emergenza cinghiali, domani mobilitazione Coldiretti Campania

Attesi in migliaia al sit-in davanti al Consiglio regionale

Coldiretti Campania si mobilita e scende in piazza per manifestare contro l’aumento incontrollato dei cinghiali sul territorio regionale. Dalle ore 9 di domani venerdì 26 luglio l’organizzazione, insieme ad agricoltori, allevatori, imprenditori agricoli e zootecnici, oltre a privati cittadini stanchi di questa emergenza effettuerà un sit-in a Napoli davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Raduno dei manifestanti provenienti da tutta la Campania in piazza del Plebiscito per poi procedere alla volta di via Santa Lucia dove saranno illustrati i temi del giorno.

La gravissima emergenza creata dall’aumento incontrollato dei cinghiali sta infatti provocando danni ingentissimi al settore primario, considerato che distruggono i raccolti costringendo centinaia di aziende a chiudere e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini spingendosi anche all’interno dei centri abitati, provocando sempre più spesso incidenti stradali anche mortali.

Per questo la Coldiretti chiede la massima attenzione verso il Piano regionale straordinario di contenimento della specie, previsto da una specifica norma. Uno strumento efficace che può salvaguardare le imprese agricole e i cittadini con azioni più efficaci contro l’invasione dei cinghiali e della fauna selvatica incontrollata.

