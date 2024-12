Berlino, attacco con coltello in strada: feriti due passanti

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuovo attacco in Germania. A poco meno di due settimane da dall'attentato contro il mercatino di Natale di Magdeburgo, costato la vita a cinque persone, questa mattina un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti a Berlino. Secondo quanto riferito dalla Bild, l'uomo ha colpito alcuni passanti, ferendone due in modo grave, prima di essere immobilizzato e arrestato.L'attacco è avvenuto intorno alle 11.50 nel quartiere di Charlottenburg. L'uomo è un siriano che vive in Svezia, ma non sarebbe un terrorista, bensì una persona con problemi mentali: "I primi risultati indicano che il sospetto potrebbe avere segni di malattia mentale”, ha dichiarato infatti la polizia, che sta indagando sull'incidente come tentato omicidio colposo. Al momento non ci sono elementi per sostenere la matrice terroristica dell'attacco. —internazionale/[email protected] (Web Info)

