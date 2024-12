Tony Effe, il concerto di Capodanno a Roma: “Festeggiamo a modo nostro”

1 minuto di lettura



(Adnkronos) –

Tony Effe si prepara a far festa, ma a modo suo, a Capodanno a Roma. Con una storia condivisa su Instagram, il rapper italiano ha ricordato al suo pubblico l'appuntamento per questa sera, 31 dicembre, al Palaeur per il contro-concerto di Capodanno che ha registrato il tutto esaurito. Con una storia Instagram, Tony Effe ringrazia il suo pubblico per il sostegno ricevuto durante il 2024: "Grazie di cuore è tutto così assurdo", scrive il rapper italiano a corredo delle certificazioni FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), dove il suo album 'Icon' risulta 4 volte disco di platino. E conclude ricordando a chi ha acquistato il biglietto l'appuntamento per il concertone di capodanno. "Preparatevi che stasera festeggiamo a modo mio, anzi a modo nostro", ha concluso il rapper italiano. Il Palaeur questa sera si accende per il rapper romano classe 1991, escluso dallo show del Circo Massimo di Roma. Il suo 'contro-concerto', che ha registrato il tutto esaurito (complice anche il biglietto low cost a soli 10 euro), promette dj set, sorprese e ospiti ancora top secret, tra cui probabilmente qualche artista che nei giorni gli ha espresso solidarietà, come Mahmood e Mara Sattei, che hanno rinunciato al Capodanno ufficiale. —[email protected] (Web Info)

