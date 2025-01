Voci e suoni mediterranei nel Maschio Angioino di Napoli

3 minuto di lettura

Sette appuntamenti dal 18 gennaio, tra concerti e conferenze, per iniziativa dell’Associazione Scarlatti e della Società Napoletana di Storia Patria

E’ dedicato alla città di Napoli e al mare che ne bagna la sua splendida linea di costa il progetto “Voce Mediterranea” che prende il via sabato 18 gennaio nella Sala Galasso del Maschio Angioino. L’iniziativa promossa e realizzata dalla Società Napoletana di Storia Patria e dall’Associazione Alessandro Scarlatti, presiedute rispettivamente da Renata De Lorenzo e Oreste de Divitiis, propone fino al 17 maggio a Napoli una rassegna dedicata all’espressione vocale nella produzione musicale di origine mediterranea.

Nel tempo in cui si celebrano i 2500 anni dalla fondazione della Città e nel segno del “Mare nostrum” degli antichi romani, il ciclo ideato da Tommaso Rossi, strutturato in cinque concerti e due conferenze, unisce alcuni significativi esempi della produzione culturale napoletana ponendola in relazione con altre similari esperienze mediate da vicini Paesi.

E’ il caso del concerto intitolato “Eddiwen – Suoni dal Mediterraneo arabo”, che apre la programmazione il 18 gennaio (ore 11.30), in cui la “voce mediterranea” si identifica nell’arabo-tunisino del cantante e percussionista Marzouk Meiri in scena con Salvatore Morra (chitarra e oud), con una presentazione a margine di Francesca Bellino.

“Un omaggio alla cultura e alla musica araba – sottolinea Tommaso Rossi – per iniziare il nostro percorso dedicato alla voce, ancestrale strumento musicale nonché significante perfetto, nella sua duttilità di utilizzo, di ogni espressione civile e culturale per ogni civiltà del passato e del presente”.

Il ciclo continua il 1° febbraio con la conferenza a cura di Massimo Lo Iacono sul tema “Melodramma Mediterraneo: Il Mare Nostrum nell’opera lirica” e con il concerto, sabato 15 febbraio alle ore 11.30, intitolato “Bracciali d’oro”, incursione di voci e canti nel “folk domestico e folk selvatico” a cura di Anita Pesce con Eduarda Iscaro (voce e fisarmonica), Cristina Vetrone (voce e organetto). Una seconda conferenza è in programma il 1° marzo e propone gli interventi di Elisabetta Moro e Dinko Fabris sul tema “Le Sirene del Mediterraneo e il mito musicale della fondazione di Napoli”. Il 15 marzo si terrà il concerto “Tra colto e popolare”, introdotto dalla presentazione di Tommaso Rossi, in cui Federico Maddaluno (mandolino) e Francesco Scelzo (chitarra) presentano un percorso nella musica napoletana per mandolino tra fine ‘800 e inizio ‘900. La rassegna continua il 12 aprile con il recital “Voce Barocca” che Angela Luglio (soprano) e Ugo Di Giovanni (arciliuto) dedicano al grande repertorio vocale del Seicento italiano; sul tema interverrà Gianluca D’Agostino. “Voce Mediterranea” termina la sua programmazione il 17 maggio con Simona Frasca che introdurrà all’ascolto del “Canto d’attrice – Le canzoni di Luisella Viviani e Ria Rosa” di e con Antonella Monetti (voce e fisarmonica) e Michele Signore (violino e mandolino). Ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti a sedere). Informazioni: www.associazionescarlatti.it

Associazione Alessandro Scarlatti

Società Napoletana di Storia Patria

Voce Mediterranea

Concerti e conferenze sulla musica

18 gennaio / 17 maggio 2025

Sala Galasso – Società Napoletana di Storia Patria

Maschio Angioino – Napoli

Sabato 18 gennaio, ore 11.30

Eddiwen – Suoni dal mediterraneo arabo

Marzouk Meiri, voce – Salvatore Morra, oud

Presentazione di Salvatore Morra e Francesca Bellino

Sabato 1 febbraio, ore 11.30

Melodramma Mediterraneo: Il Mare Nostrum nell’opera lirica

Conferenza a cura di Massimo Lo Iacono

Sabato 15 febbraio, ore 11.30

Bracciali d’oro

Folk domestico e folk selvatico, voci e canti

Eduarda Iscaro, voce e fisarmonica – Cristina Vetrone, voce e organetto

Presentazione di Anita Pesce

Sabato 1 marzo, ore 11.30

“Le Sirene del Mediterraneo e il mito musicale della fondazione di Napoli”

Conferenza a cura di Elisabetta Moro e Dinko Fabris

Sabato 15 marzo, ore 11.30

Tra colto e popolare

Federico Maddaluno, mandolino – Francesco Scelzo, chitarra

Presentazione a cura di Tommaso Rossi

Sabato 12 aprile, ore 11.30

Voce Barocca

Angela Luglio, soprano – Ugo Di Giovanni, arciliuto

Musiche di Claudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti, Henry Purcell, Sigismondo d’India

Presentazione a cura di Gianluca D’Agostino

Sabato 17 maggio, ore 11.30

Canto d’attrice

Le canzoni di Luisella Viviani e Ria Rosa

Antonella Monetti, voce e fisarmonica – Michele Signore, violino e mandolino

Presentazione di Simona Frasca

Ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti a sedere).

Informazioni: www.associazionescarlatti.it

