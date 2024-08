Triatleta belga malata dopo gara nella Senna: “Sto bene, recupererò”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Grazie a tutti per i messaggi carini che mi chiedono come sto. Ho avuto buone cure qui e recupererò Sono soprattutto devastata per la squadra e triste di finire così i Giochi". Lo scrive in una story su Instagram la triatleta belga Claire Michel, ricoverata dopo aver gareggiato nella Senna ed essere stata contaminata da escherichia coli. In seguito al ricovero della Michel, la nazionale belga ha ritirato la squadra dalla staffetta del triathlon in programma oggi. Nonostante dal comitato olimpico belga non siano arrivate conferme sullo stato di salute della triatleta, il sospetto, da parte dei media locali, è che sia stata colpita dal batterio mercoledì, quando si è tuffata nella Senna per la gara individuale. —[email protected] (Web Info)

