Straordinario successo del Governo Meloni che riporta a casa Cecilia Sala

“Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!” Antonio Tajani, ministro degli esteri

“La liberazione di Cecilia Sala è una bellissima notizia, frutto del lavoro incessante e senza clamore svolto dal Governo Meloni, Diplomazia e Servizi a cui va la nostra gratitudine, ma anche della centralità che l’Italia ha assunto a livello internazionale. Bentornata, Cecilia.” Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare

“Cecilia Sala torna a casa e tra i commenti del mondo della politica spiccano quelli del trio Bonelli-Fratoianni-Salis. “Finalmente” dicono. Il vero “finalmente” è che un pezzo della sinistra ora la finirà di usare i carcerati per prendere voti, poltrone e stipendi.” Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo

“Oh, comunque, vi volevo dire che agli intellettuali di sinistra della provincia della provincia, insomma gli antifascisti senza fascismo, non gliene va bene una che sia una: ora la Giorgia ha riportato a casa anche la Cecilia e, per accoppatura, con uno spettacolare viaggio in America dallo zio Sam Donald Trump. E con la partecipazione ordinaria di the Musk!

Una tragedia!” Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore

“Straordinario successo della Presidente Meloni che riporta a casa Cecilia Sala e non provoca crisi diplomatiche con gli USA. Evidentemente il viaggio a Mar-a-Lago ha dato i suoi frutti! Certo ci si può chiedere quale sia stato il prezzo politico pagato per la liberazione della giornalista italiana. L’ espulsione dell’ingegnere iraniano detenuto in attesa di estradizione verso gli USA? Molti osservatori lo ritengono probabile. Magari non subito, per non dare la sensazione dello “scambio”, ma tra qualche giorno o settimana quando le luci dei media si saranno spente sul caso. Se così fosse tuttavia un’ombra appannerebbe il successo della diplomazia italiana e del capo del Governo che si è impegnata in prima persona. Avremmo in sostanza ceduto al ricatto iraniano. Comunque sia, tre cose mi pare balzino evidenti nell’occasione : Meloni si conferma statista affidabile e leader internazionale credibile e degna di rispetto; gli americani (o meglio l’amministrazione Trump) hanno mostrato comprensione per le difficoltà del Governo italiano, facendo capire che un’eventuale mancata estradizione non sarebbe stata un dramma e non avrebbe compromesso l’amicizia con il nostro paese ; l’Iran si conferma uno Stato-canaglia, che arresta e libera cittadini stranieri senza plausibili motivi, senza tante spiegazioni e ne fa degli ostaggi da utilizzare come meglio crede.”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

“Credo che la liberazione della Sala non sia stata barattata con quella dell’iraniano. Ma è una mia opinione, se non sensazione. Non ho notizie riservate in merito, nè dispongo della palla di vetro. Potrei sbagliarmi. Ma posso affermare con certezza che se il Governo italiano rilasciasse il prigioniero iraniano commetterebbe un grosso errore.” Gerardo Verolino, giornalista esperto di politica estera

