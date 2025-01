Stati Uniti, sparatoria in un liceo: colpisce due studenti, poi si ferisce

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Paura negli Stati Uniti. Nella mensa di un liceo di Nashville un giovane avrebbe aperto il fuoco, colpendo almeno tre studenti. L'attentatore avrebbe poi rivolto l'arma contro di sé e si è sparato, ferendosi. Lo riferiscono i media americani. Il distretto scolastico ha comunque comunicato che "la persona responsabile della sparatoria non è più una minaccia", spiegando che la Antioch High School è in lockdown. Secondo quanto reso noto dalla polizia è stato sempre uno studente della Antioch High School, che ha circa 2mila iscritti, ad aver aperto il fuoco. La polizia ha poi confermato che vi sono tre persone ferite, compreso il sospetto che si è sparato, ma non sono state fornite altre notizie sulle loro condizioni. Un pastore locale ha scritto su X che "l'aggressore si è sparato alla testa di fronte a mia figlia", secondo quanto riporta il New York Post. —internazionale/[email protected] (Web Info)

