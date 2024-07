Roma, tenta di fermare lite tra coinquilini: uno gli stacca un dito con un morso

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tenta di fermare una lite tra due coinquilini in strada a Lanuvio e uno dei due con un morso gli stacca un dito. E' accaduto sabato sera intorno alle 21 a Lanuvio, in provincia di Roma. Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio che hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Un pachistano di 38 anni ha litigato con il suo coinquilino indiano di 48 e lo ha accoltellato. Un altro pachistano è intervenuto per cercare di fermarlo e per tutta risposta il 38enne lo ha morso sulla mano provocandogli il distacco, appunto, di una falange. L'accoltellato è stato trasportato in ospedale in codice rosso e sottoposto a un intervento chirurgico mentre l'altro ferito è andato da solo in ospedale. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza e lesioni aggravate dai poliziotti di Anzio e portato in carcere a Velletri. —[email protected] (Web Info)

