Robert Downey jr sarà Dottor Destino, la reazione sorpresa di Gwyneth Paltrow

(Adnkronos) – "Nuova maschera, stesso compito". Robert Downey Jr. ha sorpreso i fan del San Diego Comic-Con con l’annuncio del suo ritorno nell'universo Marvel nel ruolo del Dottor Destino (Doctor Doom) in 'Avengers: Doomsday', nei cinema a maggio 2026. La notizia ha scatenato il delirio della folla, sorprendendo fan e non solo. Su Instagram, l'amica e collega Gwyneth Paltrow, che ha condiviso il set di Iron Man con Downey Jr. interpretando l'iconica Pepper Potts, ha commentato la notizia sul profilo dell'attore premio Oscar.

"Non capisco, ora sei un cattivo?", ha chiesto sorpresa la Paltrow scatenando immediatamente le reazioni dei fan che hanno richiesto anche il suo ritorno. "Ha bisogno che Pepper gli mostri la strada per tornare dalla parte del bene", scrive un utente mentre un altro ha aggiunto: "forse dovresti tornare e fermarlo". Trai commenti anche quello di Mark Ruffalo, interprete di Bruce Banner/Hulk all'interno del Marvel Cinematic Universe, che ha scritto: "Ehi moccioso, il verde ti sta bene". I fratelli Russo, la coppia di registi che ha firmato i film di 'Captain America' ei precedenti Avengers, hanno aggiunto: "Abbiamo sempre detto che il verde era il tuo colore…". I Russo torneranno a dirigere 'Doomsday' e anche il successivo 'Avengers: Secret Wars', previsto nelle sale nel 2027. —[email protected] (Web Info)

