Portici, Gioventù Nazionale: Protesta Flacco strumentale e divisiva

0 minuto di lettura

Condividi

Portici. Gli striscioni di protesta affissi sulle mura del Liceo Flacco ci pongono di fronte ad una serie di interrogativi che non possiamo fare a meno di rivolgere alla cittadinanza. E’ quanto ha pubblicato questa mattina il gruppo porticese di Gioventù nazionale sulle pagine social. Se da una parte, si legge nella nota, condividiamo la necessità nuovi e massicci investimenti nel settore scuola, dall’altra ci interroghiamo sul perché gli studenti del Flacco, o una parte di essi, abbiano individuato nel solo governo il bersaglio della loro sedicente lotta, dimenticando che la gestione delle scuole è di pertinenza di enti locali quali Province e Città Metropolitane. La protesta nell’istituto scolastico più elitario della provincia appare più come la volontà di prolungare le vacanze di Natale e di apporre l’ennesima bandierina rossa ad un edificio scolastico, più come la prosecuzione dello sciopero generale di due sole sigle sindacali, che una reale azione volta a migliorare la condizione degli studenti.

GN Portici

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.