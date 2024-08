Parigi 2024, tiro a volo: Bacosi-Rossetti sfideranno gli Usa per l’oro

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Diana Bacosi e Gabriele Rossetti sfideranno gli Stati Uniti nella finale per l'oro dello skeet misto (tiro a volo) ai Giochi olimpici di Parigi 2024. La coppia chiude con 149/150. Per quanto riguarda le altre gare, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo accedono alla finale del salto con l'asta femminile. Entrambe hanno saltato a 4,55 metri. Sarah Jodoin di Maria, con l'11esimo punteggio, e Maia Biginelli, con il 18esimo, si sono qualificate alla semifinale dei tuffi dalla piattaforma 10 metri. Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso accedono alle semifinali dei 400 metri a ostacoli. L'azzurro, apparso in affanno in batteria, ha centrato l'obiettivo con il ripescaggio del miglior tempo, mentre l'azzurra soffre ma vince la sua batteria. Fuori invece Alice Muraro che chiude al settimo posto la sua batteria. —[email protected] (Web Info)

