Parigi 2024, Maldini argento e Monna bronzo in finale pistola 10 metri

(Adnkronos) – Federico Nilo Maldini medaglia d'argento nella finale della pistola 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Paolo Monna conquista il bronzo nella stessa gara. L'oro è andato al cinese Xie Wu, che si impone con lo score di 240.9. Maldini chiude con 240.0, Monna con 218.6. Mai due azzurri erano riusciti a salire insieme sul podio in una gara olimpica di tiro a segno. L'Italia torna a medaglia in questa specialità dopo la medaglia d'oro di Roberto Di Donna ad Atlanta 1996 e la medaglia d'argento vinta da Luca Tesconi a Londra 2012. L'Italia sale a 5 medaglie ai Giochi di Parigi 2024: 2 argenti e 3 bronzi sinora per gli azzurri. “È un’emozione incredibile. È tutto così grande per me. L’ultimo tiro non è stato buono: è stata una gara molto difficile. Ho cercato di fare meglio ma sono comunque molto felice di questo argento che significa molto per me e per i miei compagni”, ha commentato Maldini. “Non mi aspettavo di vincere una medaglia, ma sono felice perché finalmente questi tre anni di sacrifici dopo Tokyo, sono serviti a qualcosa. Mi sono sentito sempre con il fiato in gola per stare attento a non sbagliare nulla. È una medaglia importante per la mia carriera e spero ne seguiranno tante altre”, ha detto dal canto suo Paolo Monna. "Queste due medaglie sono una soddisfazione immensa, frutto di un lavoro durato due anni e mezzo", dice Costantino Vespasiano, Presidente dell’Unione Italiana di Tiro a Segno. "Siamo ripartiti da zero e siamo riusciti a creare un gruppo con splendide individualità. Ringrazio i nostri campioni: è un regalo per chi ci ha sempre supportato e per tutta l'Italia sportiva", aggiunge. "E' un sogno che si realizza -dice Pierluigi Ussorio, Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica che trattiene a stento le lacrime-. Arriviamo da due anni difficili dove ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare con serietà, impegno e professionalità. Ringrazio tutti, è un sogno che si realizza, siamo stati meravigliosi". —[email protected] (Web Info)

