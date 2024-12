0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Gli azzurri vincono la medaglia di bronzo nella finale della staffetta 4X100 mista maschile. Lorenzo Mora (dorso), Ludovico Viberti (rana), Michele Busa (delfino) e Alessandro Miressi (stile libero) chiudono sul gradino più basso del podio con il tempo di 3.19.91, per la nona medaglia italiana alla kermesse iridata. Oro alla Russia in 3.18.68, nuovo record del mondo e argento agli Stati Uniti in 3.19.03. Lorenzo Mora ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 metri dorso maschili. Il ventiseienne di Carpi regala l'ottava medaglia all'Italia in questa kermesse iridata con il crono di 1.48.96 arrendendosi solo all'ungherese Hubert Kos oro in 1.45.65. Medaglia di bronzo al francese Mewen Tomac in 1.49.93. L'azzurra Benedetta Pilato sfiora il podio e arriva quarta nella finale dei 50 metri rana femminili, fermando il cronometro sul 29"11. Medaglia d'oro per la lituana Ruta Meilutyte (28"54), argento alla cinese Qianting Tang (28"86), e bronzo per la statunitense Lilly King (28"91). —[email protected] (Web Info)

