Mudryk positivo all’antidoping: rischia lunga squalifica

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'attaccante ucraino del Chelsea Mykhailo Mudryk rischia una lunga squalifica per doping. Il giocatore, secondo il quotidiano ucraino Tribuna, è stato trovato positivo a un test antidoping nell'ottobre di quest'anno, dove è stata rilevata una sostanza vietata nel campione "A". Per il calciatore dei Blues, la squalifica potrebbe arrivare nelle prossime settimane dopo l'apertura del campione "B". Secondo il blogger Mykhailo Spivakovskyi si tratta del meldonium, noto anche come Mildronato. Il risultato dell'apertura del campione "B" è ancora sconosciuto. Questo dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni. Dopodiché diventerà chiaro se l'ala della nazionale ucraina e del Chelsea sarà squalificata. Il 23enne internazionale ucraino è stato ingaggiato dal Chelsea dallo Shakhtar Donetsk nel gennaio 2023, per la cifra record di 100 milioni, ma non è riuscito ad affermarsi a Stamford Bridge. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.