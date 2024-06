Mongolfiera contro le rocce in Cappadocia: il video dello schianto

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una mongolfiera con a bordo 20 turisti stranieri si è schiantata sui famosi Camini delle fate in Cappadocia, Turchia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e le formazioni naturali sono rimaste intatte. I rapporti dicono che probabilmente l'incidente è avvenuto a causa di una forte raffica di vento. Il video, diffuso dal sito Anatolia Today, mostra il momento dell'incidente e lo schianto a terra. L'abilità del pilota, che ha effettuato un atterraggio d'emergenza, ha evitato una tragedia. "All'improvviso la gente urlava e correva verso il bordo della valle", ha raccontato a MailOnline Rebecca Horsfall, 31 anni, che ha filmato il momento del'incidente. La donna si era recata in un luogo panoramico con il suo compagno Kieran McDonnell, 30 anni, per scattare foto per i social media all'alba. "È stato incredibilmente spaventoso vedere la mongolfiera scivolare lungo il fianco della montagna". —internazionale/[email protected] (Web Info)

