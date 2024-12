Maddaloni | Progetto di Legalità: il Questore Grassi incontra gli studenti del Villaggio dei Ragazzi

1 minuto di lettura

“Educazione alla Legalità (bullismo, cyberbullismo, sicurezza e violenza tra i giovani)”: questo il tema dell’ incontro/dibattito che si è tenuto stamane al Villaggio dei Ragazzi, alla presenza del Questore di Caserta, dottor Andrea Grassi, e degli studenti delle Scuole Superiori di secondo grado dell’Ente maddalonese. L’evento, moderato e coordinato dal dott. Franco Tontoli, giornalista del quotidiano “Il Mattino”, è rientrato nelle iniziative che la Fondazione promuove dal 2015 per la diffusione tra i propri studenti della cultura della legalità. “Questi percorsi – ha dichiarato il Commissario straordinario, avv. Antonio Caradonna – non sono solo lezioni ma esperienze che seminano valori profondi come l’onestà, la trasparenza e il senso di responsabilità”. Nel corso dell’incontro, che si è aperto con i saluti istituzionali del Commissario Straordinario del Villaggio dei Ragazzi, Antonio Caradonna, gli studenti, grazie anche al supporto fornito dai docenti Maria Fulgeri, Rita Ferrante, Rita Errico, Roberta Veltre, Francesco Angioni e Giovanni Di Nuzzo, hanno avuto la possibilità di porre domande mirate e puntuali al Questore, che ha raccontato anche di esperienze personali fortemente motivanti per il proprio percorso professionale. Una giornata intensa e carica di emozioni, quindi, con momenti di riflessione profonda, come la visione di un “corto” particolarmente emozionante, capace di trasmettere con forza il dramma e le conseguenze del fenomeno del bullismo tra i giovani. Le immagini, potenti e toccanti, hanno aperto la strada al monologo magistralmente recitato dagli allievi Francesca Zibideo, Giuseppe Merola e Giuseppe Elico, che con sensibilità e intensità hanno dato voce ai sentimenti di isolamento, paura e dolore che spesso accompagnano le vittime di bullismo. L’incontro, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Questore Aggiunto Francesco Giaquinto, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, l’ing. Giusto Nardi, Coordinatore delle Scuole dell’Opera e l’Ispettore del Commissariato di P.S., dott. Giovanni Tagliafierro, si è concluso con la consegna all’illustre ospite, da parte del Commissario Caradonna, di un crest della Fondazione , in segno di stima ed amicizia della Fondazione. La giornata, infine, è stata impreziosita da un delizioso coffee break allestito presso il Bar del Villaggio dagli studenti dell’Istituto Alberghiero, che per l’occasione sono stati supportati dal docente Roberto Stracquadaini.

