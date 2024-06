1 minuto di lettura

MADDALONI (Caserta) – A chiusura degli appuntamenti della ventiduesima edizione del Ciclo “Tu Donna” dei Grandi Eventi dell’Associazione “A. Barchetta” ODV, fondata e diretta dal Maestro Antonio Barchetta, si terrà un nuovo importante evento. Il riferimento è all’inaugurazione della 2^ sede della Biblioteca Culturale “A. Barchetta” dedicata principalmente al Fondo Librario “don Salvatore d’Angelo – mons. Pietro Farina – don Stefano Tagliafierro”. La nuova sede della Biblioteca Culturale “A. Barchetta” è allocata presso alcuni locali storici della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni.

L’evento avrà luogo venerdì 7 giugno 2024 alle ore 11 con la partecipazione delle autorità, religiosi e civili locali nonché alla presenza dell’intera comunità della fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni guidata dal Commissario Avv. Antonio Caradonna. Immancabile la voce storica dell’Associazione “A. Barchetta” Luca Ugo Tramontano che introdurrà e modererà l’evento.

Intanto proseguono le pubblicazioni sul canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” Clicca qui con la playlist personalizzata grazie a una programmazione dedicata a cura di Mattia D’Aiello. Sullo stesso canale è stato pubblicato anche il video “Presentazione Libro ‘Padre Nogaro – 90 Anni per Cristo'” (link) che racconta la presentazione del libro omaggio al vescovo emerito di Caserta padre Raffaele Nogaro, a firma di Antonio Barchetta e Michele Schioppa, avvenuta lo scorso 14 maggio 2024.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione “A. Barchetta” ODV, il pubblico che interverrà alle manifestazioni del Ciclo di Eventi ” Tu Donna” o per ragioni varie seguiranno le stesse per il tramite del canale Youtube le manifestazioni, invitandolo ad iscriversi allo stesso, gli Enti Locali Patrocinati, tutti quanti a diverso titolo rendono fattibile queste iniziative, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, invita a seguire le iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org oppure il gruppo social Clicca qui, la pagina social Clicca qui in cui sarà possibile condividere e consultare i contributi stampa, foto, video ed osservazioni sull’evento.

