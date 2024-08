Macron e le sue Olimpiadi grottesche

1 minuto di lettura

“Le grottesche Olimpiadi della grandeur macroniana finiscono con le iper-grottesche gare nella Senna, tra batteri, infezioni e squadre che si ritirano…”

Giovanni Sallusti, giornalista

Una vera e propria epopea di figuracce.

“Macron, oltre a gettare nel caos politico il proprio Paese (dove di fatto la democrazia è stata sospesa, senza che dai Soloni di Bruxelles sia stata detta una sola parola), è riuscito anche a rovinare la grande kermesse olimpica con un’organizzazione cervellotica, figlia dell’ideologia woke, dell’estremismo gender, della follia culture cancel, di valori in definitiva anti-occidentali e anti-cristiani. La lista degli “sfasamenti” sarebbe troppo lunga da redigere . Ne hanno del resto parlato in abbondanza tutti i media internazionali. Un disastro e un obbrobrio. Credevamo che la Francia, che con noi si dà sempre un po’ le arie di cugino maggiore, più bravo e piu scafato, fosse un grande e solido Paese, dove i giochi olimpici sarebbero stati l’occasione di un grandioso e festoso evento che avrebbe avvicinato popoli e atleti di tutto il mondo. E invece Macron ci ha fatto ricredere…. Peggio di così era difficile fare. Ultima notizia in ordine di tempo: due atlete ricoverate in ospedale per grave infezione intestinale dopo aver nuotato nella Senna, che a dire degli esperti francesi, era diventata pura come l’acqua di Evian! Che figura! Fallimenti politici, disastri organizzativi, distruzione dell’immagine della Francia. What else? Macron, fino a quando continuerai a fare danni al tuo Paese?”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

La possibilità di attuare qualcosa di buono dipende dalla volontà di Macron di esercitare un “potere”, politico e economico, che riesca a guardare oltre se stesso. Certamente, in questa prospettiva, non può non venire in discussione la gestione delle Olimpiadi. Ne deriva l’indicazione a riflettere in direzione di un modello più rilevante a tutti i livelli.

