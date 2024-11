Lituania, aereo merci si schianta contro palazzo vicino Vilnius

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un aereo merci Dhl si è schiantato nella mattinata nei pressi dell'aeroporto di Vilnius, in Lituania. Il velivolo, che avrebbe impattato contro un palazzo, si è schiantato a Liepkalnis scrive su X Lithuanian Airports aggiungendo che i mezzi di soccorso sono sul posto. Uno dei quattro membri dell'equipaggio dell'aereo è stato trovato morto. "L'aereo avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Vilnius e si è schiantato a pochi chilometri dall'aeroporto", ha detto Renatas Pozela, capo dei vigili del fuoco e di soccorso. Non esclude la pista terroristica la polizia lituana che indaga sul disastro aereo. "Questa è una delle ipotesi che deve essere indagata e verificata. C'è ancora molto lavoro da fare", ha dichiarato il capo della polizia, Arnas Paulauskas, in una conferenza stampa, precisando che le indagini sulla scena del crimine, la raccolta di prove e di informazioni potrebbero richiedere un'intera settimana. "Le risposte non arriveranno così rapidamente". Il capo del servizio di soccorso lituano, Renatas Pozela, ha dichiarato in conferenza stampa che l'aereo si è schiantato a pochi chilometri dall'aeroporto, ha slittato per diverse centinaia di metri e pezzi dei suoi rottami hanno colpito un edificio residenziale. L'aereo era un cargo della DHL decollato da Lipsia, nella Germania orientale. La casa aveva due piani, quattro appartamenti e vi abitavano tre famiglie. Tutti i 12 residenti sono salvi, ha dichiarato Pozela. L'incendio dell'aereo è stato circoscritto. La portavoce del servizio di soccorso lituano, parlando con l'agenzia di stampa lituana Elta, ha detto che l'aereo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sei autopompe e un veicolo per il trasporto dell'acqua sono sul posto ed è stato allestito un centro di coordinamento dei soccorsi. —internazionale/[email protected] (Web Info)

