Laguna di Orbetello, la visita del Sottosegretario Barbaro: “Il Governo guarda oltre l’emergenza”

(Adnkronos) – “Quella di oggi è una visita che va ben oltre la situazione dell’attuale emergenza della laguna. Il Governo ha scelto di puntare su un futuro di crescita costante per quest’area, di alto pregio ambientale e caratterizzata da un ecosistema unico nel suo genere. Siamo consapevoli della sua fragilità e della sua esposizione a fenomeni di inquinamento e di crisi cicliche, proprio come quella in atto in queste settimane: ecco perché siamo convinti che la legge sull’istituzione del consorzio e del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna rappresenti un doppio strumento d’azione in grado di mettere in campo ogni anno risorse che verranno utilizzate per gestire e valorizzare quest’area”. Così il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica che ha svolto oggi un sopralluogo nell’area della laguna di Orbetello alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Grosseto Paola Berardino, del ⁠Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, del CA Francesco Tomas Direttore Generale TBM (MASE) e del Prefetto Stefano Laporta Presidente di ISPRA, oltre ad alcuni onorevoli di maggioranza e opposizione del territorio: la Senatrice Simona Petrucci, e gli Onorevoli Fabrizio Rossi, Marco Simiani. —[email protected] (Web Info)

