Il Presidente Zigarelli al Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano

0 minuto di lettura

Condividi

Questa mattina il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Campania Carmine Zigarelli ha visitato il centro sportivo “Pino Daniele” di Caivano (Na), accolto dal Direttore Sport e Salute Nicola Perrone e dai dirigenti Luca Piscopo e Carmine Gatti del Gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

“Un incontro proficuo foriero di nuove iniziative per il territorio e per creare le basi per un futuro migliore per tanti giovani – ha dichiarato Zigarelli -. Ringrazio il Direttore Perrone e il Gruppo Fiamme Oro per la disponibilità e per il grande lavoro che stanno svolgendo a Caivano, ridonando speranza, coraggio e orgoglio alla città. Il centro ‘Pino Daniele’, in pochissimo tempo è divenuto ‘porto sicuro’, dove svolgere attività sportiva e ludica, dai più piccini ai più grandi, coltivando i loro sogni, imparando il rispetto delle regole, del valore ineludibile del sacrificio e della legalità. Siamo tutti in campo, giocando di squadra, per il bene di Caivano e della Campania”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.