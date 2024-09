Icsc, nel primo semestre utile netto a 8,5 mln (+43%)

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Lโ€™Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc) ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto pari a 8,5 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto al primo semestre del 2023. Lo rende noto l'Icsc dopo che il Cda presieduto da Beniamo Quintieri ha approvato la semestrale. Nel primo semestre dellโ€™anno sono stati erogati nuovi crediti per 151 milioni di euro, in crescita di 19 milioni di euro (+22%) rispetto al giugno 23, grazie alla corposa spinta dei crediti agli Enti Territoriali (+48 milioni di euro vs giugno 23). In significativa crescita anche le nuove delibere di concessione, che si attestano a 244 milioni di euro (+106 milioni vs giugno 23), frutto delle nuove linee di credito relative allo student housing e al finanziamento del circolante delle squadre di calcio professionistiche.ย Si rafforza ulteriormente la presenza della banca nel segmento dei beni e delle attivitร culturali, con erogazioni in crescita di 5 milioni rispetto al giugno 23, grazie ai nuovi crediti per il finanziamento delle produzioni cinematografiche. Le nuove erogazioni portano il segmento โ€œCulturaโ€ a raggiungere un peso dellโ€™8,1% sul totale dellโ€™attivo della banca, in crescita rispetto al 6,2% del giugno 23. Si amplificano gli impatti socioeconomici positivi generati dalla banca con una media di portafoglio Sroi (Social Return on Investment) ex ante di 3,44x, in crescita rispetto al 3,21x della chiusura 2023. I nuovi impieghi erogati nel primo semestre dellโ€™anno hanno registrato uno Sroi ex ante medio di 4,1x, per effetto dei rilevanti impatti stimati ex ante per i crediti a favore degli Enti Territoriali (Sroi ex ante 4,6x).ย Si consolida e conferma la soliditร patrimoniale dellโ€™Istituto, con un Cet1 ratio al 75,3%, cosรฌ come la posizione di liquiditร con un Lcr medio mensile pari a 917%. Lโ€™Npl ratio netto si attesta al 4,16%, in riduzione di 14 bps rispetto al giugno 23, mentre si rafforza significativamente il coverage dei crediti deteriorati che sale al 58,7% (+120 bps vs giugno 23). "Sono particolarmente orgoglioso – commenta il presidente Beniamino Quintieri – dei risultati raggiunti dallโ€™Istituto nel primo semestre del 2024, che confermano lโ€™azione anticiclica della banca in un contesto di restrizione dellโ€™offerta di credito. Grazie allโ€™impegno condiviso e alla collaborazione di tutti i nostri stakeholder siamo riusciti a ottenere risultati positivi, raggiungendo un nuovo record negli impieghi, migliorando sensibilmente la redditivitร della banca. Questo successo va ben oltre le semplici cifre finanziarie: rappresenta una testimonianza concreta dellโ€™impatto sociale significativo che i nostri investimenti stanno generando. Ogni euro investito dallโ€™Istituto moltiplica il suo valore attraverso i benefici che porta alle comunitร : dalle opportunitร di crescita per i giovani, grazie ai progetti legati allo student housing, alla promozione di uno sport inclusivo e accessibile, fino alla conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale".ย "Guardiamo al futuro con la consapevolezza che il nostro ruolo di banca pubblica non si esaurisce con lโ€™erogazione di finanziamenti. Siamo chiamati a essere un motore di cambiamento sistemico, contribuendo in modo concreto e responsabile allo sviluppo del Paese e al benessere delle persone che lo vivono. Continueremo a lavorare con questa visione, mantenendo al centro del nostro operato la crescita sostenibile e la creazione di valore sociale", aggiunge Quintieri.ย —[email protected] (Web Info)

