I segreti di bellezza delle aspiranti Miss Italia svelati dal make-up artist Salvatore Garbato

Dalle dive del passato alle reginette di bellezza del presente, Salvatore Garbato è un punto di riferimento nel mondo del make-up. Giudice e truccatore personale a Miss Italia Calabria, in questa intervista svela i segreti di bellezza delle giovani concorrenti del concorso di bellezza, la cui finale si terrà tra pochi giorni, e spiega come sfoggiare un look fresco e luminoso anche sotto il sole cocente.

Lei è famoso per essere il truccatore della mitica Maria Giovanna Elmi, della bellissima Brigitta Boccoli e di tante altre dive del grande e piccolo schermo, comprese star maschili come l’iconico attore Kaspar Capparoni.

In effetti la lista delle mie clienti è molto più lunga… Ho iniziato con la splendida Maria Giovanna: seguirla mi ha insegnato tanto, facendomi perfezionare nella professione. Brigitta è meravigliosa, e sia lei che la Elmi sono non solo due professioniste, ma anche due donne di una bontà infinita. Kaspar è un caro amico e, anche se in generale l’uomo ne ha meno bisogno, ogni tanto ci sentiamo per qualche consiglio legato al mantenimento di una pelle più riposata..

Nelle foto la vediamo accanto all’attuale Miss Italia in carica, Francesca Bergesio.

Lei ha la bellezza della gioventù accompagnata da un’educazione d’altri tempi: riservata, umile, gentile… A mio avviso tra le Miss più belle degli ultimi tempi.

Dunque, ci dica cosa dovremmo fare per evitare che sotto questo soffocante sole il trucco si sciolga.

L’idratazione è in realtà la cosa più importante per ridurre il sudore sul viso in estate! Il segreto per prendersi cura della pelle prima di applicare il trucco è rimuovere il tonico con una spugnetta leggerissima, prima di applicare il trucco base, prestando ovviamente particolare attenzione alle zone che tendono a sudare, come la fronte, il naso e l’attaccatura dei capelli. Ricapitolando, prima si fa una buona detersione del viso, poi si applica il tonico, poi se lo si desidera si può mettere il siero, il tutto con la regola della noce spezzata.

E cos’è?

Semplicissimo! Ripartiamo dal principio: si prende del prodotto per effettuare la detersione, poi per il tonico si utilizzano metà della quantità precedente (mi riferisco a metà del prodotto utilizzato per la detersione), e infine per il siero se ne adopera la metà del precedente (ovvero la metà della quantità di tonico). Solo in questo modo avremo la massima resa da ogni singolo prodotto. Esagerare non porta a niente, anzi…

Abbiamo finito?

No. Tornando al trucco, bisogna applicare la base ed il fondotinta in modo uniforme, tamponandoli con una spugnetta leggermente bagnata; ciò vale anche per la cipria. In questo modo, la pelle non perderà il trucco, anche quando suda. Inoltre,scegliendo una base opaca sarà difficile che il trucco sbiadisca. Se poi, in generale il volto tende a sudare copiosamente, rammento di applicare la cipria premendola delicatamente utilizzando un pennello per distribuire la polvere tra le sopracciglia e le ciglia.

Come evitare il senso di “appiccicaticcio”?

La parte posteriore del collo, sotto l’attaccatura dei capelli, e le ascelle hanno grandi vasi sanguigni e sono aree che dovrebbero essere costantemente raffreddate. Sembrerà strano, ma rinfrescarle influisce sul volto, evitando che sudi.

Ci sono dei gesti sbagliati?

Certo! Il sudore va premuto con un fazzoletto, non bisogna mai strofinarlo via. Se si usa una spugnetta, questa deve necessariamente essere avvolta da un fazzoletto. Se poi si vuole fare un ritocco, bisogna imparare delle nozioni essenziali: quando si ritocca il trucco questo non si attacca se il sudore esce dai pori; quindi, bisogna asciugare prima il sudore con un fazzoletto di carta e rinfrescarsi. Se poi il trucco intorno agli occhi ha ceduto, bisogna inumidire un batuffolo di cotone con l’acqua e pulire delicatamente le aree danneggiate, comprese le sbavature del fondotinta. Ritoccarsi non vuol dire aggiungere trucco, ma sistemare al meglio quello che c’è già.

Desidera aggiungere qualcosa?

Al giorno d’oggi, i cosmetici si stanno spostando verso i colori più chiari, come ad esempio pratiche tavolozze per occhi chiari senza colore, mascara trasparente con meno pigmenti neri e rossetto a bassa tinta che si fonde con le labbra.La formula trasparente si diluisce bene con la pelle e le labbra, permettendo di personalizzare il colore. L’arrivo del nuovo stile di trucco nude, consente certamente di affermare sottilmente l’essenza della propria bellezza. A prova che meno si fa e più si ottiene.

