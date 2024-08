Ferrara Film Festival 2024 – Line-Up dei film in concorso

3 minuto di lettura

Condividi

Prime mondiali, europee e italiane da tutto il mondo per la 9º edizione del Ferrara Film Festival.

Ferrara, 22 Agosto 2024 – Il Ferrara Film Festival è pronto a prendere il via offrendo al pubblico numerose premiere cinematografiche internazionali nel corso della sua nona edizione che si terrà dal 21 al 28 Settembre 2024.

La direzione del festival ha svelato la lista completa dei 50 film in concorso, una programmazione che include 6 prime mondiali, 5 prime europee, 30 prime italiane. Tutti i film sono anteprime assolute e provengono da 3 continenti tra cui 30 premiere dall’Italia, 9 dagli USA, 4 dalla Francia seguite da Inghilterra, Germania, Cina, Svizzera, Spagna, Grecia e Bulgaria.

La kermesse estense annovera sia titoli di grande richiamo commerciale che di stampo autoriale, come “Never Let Go – A Un Passo Dal Male ” (USA) di Alexandre Aja con Halle Berry distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Let Her Kill You” (Francia) di Jerome Dassier con Asia Argento distribuito in Italia da Eagle Pictures, “Maria Montessori” (Francia/Italia) di Léa Todorov con Jasmine Trinca distribuito in Italia da Wanted Cinema, “Giorni Felici” (Italia) di Simone Petralia con Franco Nero e Anna Galiena prodotto da Inthelfilm in collaborazione con RAI Cinema, “Ma Chi Ti Conosce?” (Italia) di Francesco Fanuele con Simona Tabasco (star della serie “White Lotus”) e Antonio Folletto distribuito in Italia da Vision Distribution, prodotto da Lucisano Media Group e sostenuto dalla Emilia-Romagna Film Commission, “My Last Best Friend” (USA) di Filippo M. Prandi con Eric Roberts e Carol Alt, “Amici Per Caso” (Italia) di Max Nardari con Filippo Contri e Filippo Tirabassi distribuito da Adler Entertainment, “N.E.E.T.” (Italia) di Andrea Biglione con Daniele Locci, Alice Luvisoni e Chiara Vinci, “100 Preludi” (Italia) di Alessandra Pescetta con Erica Piccotti e Giovanni Calcagno film sostenuto dalla Emilia-Romagna Film Commission in collaborazione con RAI Cinema, “Brando With a Glass Eye” (Grecia) di Antonis Tsonis e “The Herald” (USA/Cina) di Lei Cui.

Il Ferrara Film Festival punta a crescere qualitativamente di anno in anno, come spiega il Direttore Artistico Maximilian Law “Con questa selezione di film straordinari, quest’anno abbiamo superato noi stessi. Nei prossimi giorni continueremo a sorprendere gli appassionati di cinema con l’aggiunta di un nuovo bellissimo film e tutti i grandi ospiti per incontri con il pubblico e singole masterclass. Ringrazio il fondamentale supporto del Presidente del festival Riccardo Cavicchi: questa sarà l’edizione più importante della nostra storia visto il crescente interesse che il Ferrara Film Festival continua a suscitare sia dalle produzioni indipendenti che dalle grandi major cinematografiche. Sono molto fiero, inoltre, della varietà e importanza dei temi trattati nei film selezionati: inclusione razziale, LGBT, sostenibilità ambientale, salute, corredati dal cinema spettacolare e di grande intrattenimento.”

Il line-up completo è già disponibile su www.ferrarafilmfestival.com – Tutti i film in programma verranno presentati al Teatro Nuovo di Ferrara e, altra novità di quest’anno, anche alla nuova multisala Notorious Cinemas Ferrara che aprirà a inizio settembre presso il Darsena City, e presso la Sala Estense in Piazza del Municipio dove verranno svolti sia convegni di settore che altre proiezioni film in programma, dimostrando l’impegno dell’Organizzazione a rendere la città di Ferrara sempre più protagonista del festival.

Il programma dei film, per quanto già molto ricco, non è altro che la punta dell’iceberg di un tabellone che includerà eventi a tema e di beneficenza in collaborazione con il Lions Club di Ferrara Piazza Ariostea, masterclass, convegni, concorsi a tema e attività di cineturismo organizzati dal nuovo Comitato Direttivo del Ferrara Film Festival, composto da Confcommercio Ferrara, con il Presidente Marco Amelio e il Direttore Davide Urban, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara con la Presidente Anna Quarzi, Università di Ferrara coordinato dal Prof. Alberto Boschi, il Centro Ricerche Documentazioni e Studi Economico Sociali di Ferrara e dal Presidente Cinzia Bracci e FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) coordinata dal noto giornalista e critico cinematografico Paolo Micalizzi, che ricopre anche il ruolo di Senior Advisor del festival.

Il tutto con il coordinamento generale di Delphi International di Riccardo Cavicchi e Black Carpet International coordinato dal Managing Partner Gianluca Melillo Muto.

Il programma completo, che includerà tutti gli eventi collaterali, ospiti ed eventi a tema serali, verrà pubblicato all’inizio della prossima settimana.

L’appuntamento è quindi rinnovato nel cuore della città di Ferrara, patrimonio mondiale dell’UNESCO, partendo dal 21 settembre, per concludersi con la cerimonia di premiazione dei Golden Dragons Awards che si terrà sabato 28 settembre.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.