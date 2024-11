Egitto, naufragio nave turisti nel Mar Rosso: 45 persone a bordo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una nave turistica con 45 persone a bordo, 31 turisti di diverse nazionalità e 14 membri dell'equipaggio, è affondata nel Mar Rosso, vicino alle coste di Marsa Alam in Egitto.

Non risultano al momento – a quanto si apprende – italiani coinvolti nel naufragio. Ventotto persone sono state salvate, mentre 17 persone a ora risultano disperse, ha reso noto il governatore della regione Amr Hanafi, aggiungendo che le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Secondo la Bbc, un segnale di soccorso è stato ricevuto alle 05.30 ora locale dalla Sea Story, un'imbarcazione lunga 44 m che ha lasciato il porto vicino a Marsa Alam per un'immersione. Hanafi ha affermato che alcuni dei sopravvissuti trovati nell'area di Wadi el-Gemal, a sud di Marsa Alam, sono stati trasportati in aereo per ricevere cure mediche ed altri sono in attesa di essere prelevati da una nave militare egiziana. La nave era salpata da un porto vicino a Marsa Alam sabato per un viaggio di sei giorni per escursioni subacquee. Le operazioni, ha detto ancora Hanafi, stanno continuando, con il coordinamento di marina e aeronautica. —internazionale/[email protected] (Web Info)

