Cultura. Nasce scena segreta, Accademia Artistica gratuita nel cuore del Cilento. Candidature fino al 20 febbraio

La creazione di un Polo culturale nel cuore del Cilento. È questo l’obiettivo della nuova Accademia Artistica “Scena Segreta”, attuazione concreta di un bando del Comune di Sessa Cilento (Sa) che, nell’ambito del Pnrr a titolarità del Ministero della Cultura, ha affidato il progetto, dopo regolare manifestazione d’interesse, a Teatro Segreto della regista Nadia Baldi.

Un’occasione straordinaria per promuovere lo sviluppo del territorio, attraverso percorsi innovativi, inclusivi e totalmente gratuiti, che hanno l’ambizione dichiarata di formare nuove generazioni di artisti e di lavoratori dello spettacolo.

Sette sono infatti i corsi previsti a Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa), prestigiosa sede dell’Accademia, attraverso una serie di moduli teorici e pratici che includono recitazione, danza popolare e moderna, canto, musica e tecniche di produzione audio-video, storia del teatro e del cinema, organizzazione e progettazione culturale, con una particolare attenzione alla legalità e all’ambiente.

Ventiquattro i partecipanti, divisi equamente in 2 distinti percorsi. Uno riservato ai giovani residenti nella provincia di Salerno che alla data del 1° febbraio 2025 siano under 18, l’altro aperto ai maggiorenni senza limiti di età, interessati a un’esperienza di formazione nelle arti della scena e nei settori collegati. Tutti i partecipanti saranno impegnati da aprile a settembre in 72 incontri della durata di 4 ore.

La documentazione per candidarsi va presentata attraverso gli indirizzi www.palazzocoppola.it e www.festivalsegretidautore.it entro la mezzanotte del 20 febbraio 2025. Oltre alla compilazione del modulo di iscrizione (disponibile in digitale sui predetti siti), sarà necessario allegare una copia del documento d’identità valido e una breve lettera motivazionale. In via del tutto facoltativa, si potranno inviare anche eventuali video, teaser o materiali artistici di esperienze precedenti.

Un Consiglio, composto dai docenti (Marina Sorrenti, Franca Abategiovanni, Rossella Pugliese, Roberta Rossi, Antonella Ippolito, Renato Salvetti, Sabrina Codato, Marica Castiello) e dai responsabili dell’Accademia (il direttore artistico e didattico Nadia Baldi, la tutor Gina Ferri) valuterà le candidature in base alla motivazione, al potenziale artistico, alla residenza e alla disponibilità a frequentare le attività formative.

