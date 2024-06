Chi è Lyon Harvey: il mago del lusso

4 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Roma, 17 giugno 2024 – Lyon Harvey, all'anagrafe Luigi Angrisano, è un prestigioso prestigiatore e illusionista italiano, noto non solo per le sue performance mozzafiato, ma anche per la sua abilità nel trasformare ogni evento in un'esperienza indimenticabile. Il suo talento non si limita agli spettacoli per aziende e privati, ma si estende anche a eventi di lusso come matrimoni esclusivi. Lyon Harvey è stato premiato come Campione Italiano di Mentalismo nel 2012, titolo conferitogli durante il prestigioso "Masters Of Mind". La sua carriera è un viaggio attraverso palcoscenici illustri, apparizioni televisive e collaborazioni con aziende di fama mondiale. Lyon Harvey ha iniziato la sua carriera molto presto, sviluppando una passione travolgente per la magia sin dalla tenera età. Questa passione lo ha portato a iscriversi a una rinomata scuola di illusionismo a Milano, città dove attualmente risiede e lavora principalmente. La sua dedizione e il suo talento lo hanno condotto a esibirsi in luoghi prestigiosi come il Teatro Palazzo Congressi di Lugano e il Casino di San Remo, dove ha celebrato l'evento di Capodanno 2022. Altre esibizioni degne di nota includono il Capodanno 2017 al Casino di Campione e un'esibizione al Casino di Venezia durante un Luxury Party. Lyon Harvey ha avuto una presenza significativa anche in televisione, partecipando a programmi su Rai, Mediaset e Sky. Tra le sue apparizioni più note si annovera quella a "I soliti Ignoti" con Amadeus nel 2022. Ha avuto uno spazio personale su Italia 1 nel programma “Rivelazioni” con Adam Kadmon, con otto puntate dedicate al mentalismo nel 2014 e 2015. Ha inoltre partecipato a "Mistero" e ha collaborato come consulente per "Italia’s Got Talent" su Sky nel 2021. La sua esperienza televisiva include anche la creazione di pubblicità, come quella per "Kinder Cards" nel 2018. Le sue capacità straordinarie lo hanno portato a collaborare con alcune delle più grandi aziende del mondo. Ha intrattenuto e stupito il pubblico durante il lancio di nuovi prodotti per Apple e ha personalizzato eventi per colossi come Samsung, Maserati, Audi, Apple, Mont Blanc, Bayer, IKEA, Swatch, Tuborg, Kinder, L'Oreal, Guess, Audi, Bulgari, Jacob & Co, Rotary Club e molti altri. Ogni evento è un'opportunità per Lyon Harvey di mostrare il suo talento, adattando i suoi spettacoli per soddisfare le esigenze uniche di ogni cliente. Un altro aspetto del lavoro di Lyon Harvey è la sua partecipazione a matrimoni di lusso. Qui, il suo ruolo non è solo quello di intrattenere, ma di creare un'esperienza magica e memorabile per gli sposi e gli invitati. La sua abilità di passare tra i tavoli degli ospiti e di esibirsi sul palco rende ogni matrimonio un evento unico. Lyon sa come interagire con il pubblico, mantenendo un'eleganza impeccabile e offrendo spettacoli di alta classe. La passione di Lyon Harvey per la magia è evidente in ogni aspetto della sua carriera. In un'intervista, ha raccontato come fin da bambino fosse affascinato dai maghi in televisione e come suo padre gli abbia insegnato i primi trucchi con le carte. Questa passione lo ha portato a esplorare sempre di più il mondo dell'illusionismo, frequentando negozi di magia e club magici, dove ha incontrato maestri che lo hanno aiutato a perfezionare le sue abilità. Lyon crede che non ci sia una formula unica per il successo dei suoi spettacoli. Ogni evento è unico e richiede un adattamento delle sue performance per soddisfare le esigenze specifiche del pubblico. Questo approccio flessibile e personalizzato è una delle chiavi del suo successo. Lyon Harvey ha notato come il settore della magia sia cambiato nel corso degli anni, in parte a causa dell'accesso diffuso a informazioni e tutorial online. Tuttavia, vede questa evoluzione come un'opportunità per migliorare e innovare costantemente i suoi spettacoli. La sua dedizione a mantenere il mistero della magia, nonostante le sfide poste dall'era digitale, dimostra il suo impegno verso quest'arte. La fama di Lyon Harvey non si limita all'Italia. Le sue performance lo hanno portato in tutto il mondo, da Londra a Parigi, da Lugano a Madrid. La sua capacità di adattarsi a culture e pubblici diversi gli ha permesso di costruire una reputazione internazionale. Lyon è riuscito a trasformare la sua passione in una carriera di successo, portando la magia e l'illusionismo a nuovi livelli di eccellenza. Lyon Harvey è conosciuto per il suo carisma e la sua capacità di creare un'atmosfera magica durante i suoi spettacoli. La presentazione è per lui un elemento fondamentale, che deve essere curato in ogni dettaglio, dal modo in cui si interagisce con il pubblico alla scelta della musica e delle luci. La sua capacità di mantenere il contatto visivo e di far sentire a proprio agio gli spettatori è una delle sue qualità distintive. Lyon Harvey non si limita a eseguire trucchi di magia. È anche un creatore di effetti magici unici, alcuni dei quali ha commercializzato tramite la sua casa di produzione magica, LHMagic. Tra le sue creazioni ci sono un effetto che trasforma l'acqua in vino e un anello che si muove autonomamente fino a raggiungere la carta scelta dallo spettatore. Ha anche realizzato un corso in DVD di tecniche avanzate di monetomagia. Guardando al futuro, Lyon Harvey ha grandi ambizioni. Uno dei suoi obiettivi principali è presentare uno spettacolo che racconta la storia esoterica del mondo, con i tarocchi come tema centrale. Questo spettacolo combinerebbe elementi di illusionismo e mentalismo, offrendo un'esperienza unica e affascinante per il pubblico. Inoltre, aspira a creare un numero di altissimo livello per competere nel campionato del mondo di magia, il FISM. Lyon Harvey è un artista straordinario, la cui passione per la magia e l'illusionismo ha trasformato la sua vita e quella di tanti spettatori. La sua capacità di adattarsi, innovare e creare spettacoli indimenticabili lo rende uno dei maghi e illusionisti più apprezzati e richiesti. Che si tratti di un evento aziendale, un matrimonio di lusso o una performance televisiva, Lyon Harvey sa come trasformare ogni occasione in un'esperienza magica e indimenticabile. Per maggiori informazioni Sito web: https://www.lyonharvey.com/

Email: [email protected]

—[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.