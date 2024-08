Bambino morso da cinghiale in spiaggia alla Maddalena

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un bambino di 9 anni è stato morso da un cinghiale mentre era in spiaggia con i genitori sull'isola di Spargi, nell'arcipelago della Maddalena, in provincia di Sassari. Sul posto è intervenuto il 118 che con la Guardia Costiera ha raggiunto il bimbo e lo ha trasportato in ospedale. Il bambino ha avuto sei punti di sutura. Il fatto è accaduto venerdì scorso. Dopo l'incidente, gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) annunciano nei prossimi giorni un esposto alla procura di Tempio Pausania per chiedere indagini approfondite sulla ricostruzione e l'esatta cronologia dei fatti. "Intanto ci si permetta di fare gli auguri al piccolo ferito dal morso del cinghiale per una rapida guarigione. Ma quello che ci interessa è che sia fatta luce fino in fondo su quanto accaduto – scrivono in una nota stampa gli animalisti – riteniamo infatti doveroso accertare tutti i fatti prima che a qualcuno venga in mente di uccidere i cinghiali che sono presenti nel parco della Maddalena. Noi comunque siamo dalla parte dei cinghiali che in un parco hanno diritto di vivere liberi e sereni e dichiamo da subito che siamo pronti ad impugnare ogni atto che ne preveda l'abbattimento". —[email protected] (Web Info)

