9° Stormo: cambio comando al 21° Gruppo “Tiger”

3 minuto di lettura

Condividi

All’evento, presieduto dal Colonnello Salvatore FLORIO, comandante del 9° Stormo di Grazzanise, ha partecipato, una rappresentanza del personale in forza al Reparto.

Grazzanise,10/07/2024 – Questa mattina, presso il 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando del 21° Gruppo Volo “Tiger” tra il Ten.Col. pilota Alessandro G. (comandante uscente) ed il Magg. pilota Francesco N. (comandante subentrante).

La cerimonia è stata preceduta dal classico passaggio delle consegne in volo tra i due comandanti di Gruppo. La formazione addestrativa era composta da tre HH-101A che ha inorgoglito tutto il personale dello Stormo schierato in attesa del trasferimento del Comando.

All’evento, presieduto dal Colonnello Salvatore FLORIO, comandante il 9° Stormo, ha partecipato una rappresentanza del personale in forza al Reparto ed il personale del Gruppo di Volo.

Il Comandante uscente, nel suo discorso di commiato, ha voluto esprimere un vivo ringraziamento alla propria famiglia, al comandante di Stormo e tutte le articolazioni del Reparto che hanno incessantemente supportato le molteplici e complesse attività del 21° Gruppo: “è stato un viaggio tanto arduo quanto ricco di soddisfazioni che mi ha profondamente segnato come Pilota, come Ufficiale, come Comandante e come Uomo. Un viaggio che mai avrei potuto fare da solo e che solo in Gruppo, insieme a voi, avrei potuto superare…Un viaggio sfidante, che ci ha visto, nonostante tutto, ruggire verso il nemico e procedere di meta in meta, di vittoria in vittoria, proprio come recitano i nostri motti, conseguendo sempre risultati al di sopra delle aspettative. Sono orgoglioso di voi” ha affermato il Ten. Col. Alessandro G.

Il comandante subentrante, nel ringraziare il Col. Florio per la fiducia concessagli ha espresso il suo profondo orgoglio per essere divenuto il nuovo comandante del glorioso 21° Gruppo: “tutte le componenti del 21° Gruppo Tiger, se sinergicamente guidate, possono raggiungere risultati eccezionali. Lo hanno fatto in passato, la Patria e la Forza Armata ci chiedono di farlo in futuro. È quindi mia intenzione consolidare quei meccanismi e quei processi che fanno funzionare il nostro Gruppo Volo, individuare cosa dobbiamo migliorare e cosa dobbiamo aggiornare e farlo coraggiosamente, anche se questo ci richiederà qualche sacrificio. Insieme, sono sicuro che ci riusciremo.”

Il Colonnello Florio, in chiusura, nel congratularsi con il comandante uscente per tutto quanto fatto durante il suo periodo di Comando, ha espresso la sua più profonda fiducia nei confronti del comandante subentrante del glorioso 21° Gruppo:

“ringrazio gli ospiti per la partecipazione ad un momento così importante, quale chiaro segno di attaccamento alla gloriose tradizioni e alla storia del 9° Stormo e del 21° Gruppo delle tigri, esprimo il mio più riconoscente pensiero e compiacimento per l’attività svolta dal 21° Gruppo sempre con rigore professionale e assoluta dedizione sia in campo nazionale che nei rischiosi teatri operativi, mostrandosi sempre quale esempio di virtuosa espressione capacitiva della Forza Armata”, ricordando l’importanza del “Team Working” e del lavoro per raggiungere gli obiettivi assegnati dalle SS.AA.

Il 21° Gruppo “Tiger”, insediato dal 2006 sulla base aerea del 9° Stormo di Grazzanise, con i suoi assetti di volo HH-101 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale di alta valenza in territorio ostile (Personnel Recovery), fornendo il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza.

Come militari al servizio dello Stato il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese.

Il Reparto inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.

Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Roma.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.