144 arresti per pedopornografia e oltre 2.300 siti oscurati per cyberterrorismo nel 2024 dalla Polizia Postale

Tutela della persona, con particolare attenzione ai minori esposti a reati online, protezione del patrimonio di privati, imprese e istituzioni dalla criminalità finanziaria in rete, contrasto al cyberterrorismo e salvaguardia delle infrastrutture critiche informatizzate strategiche per il Sistema Paese.

Sono queste le sfide principali affrontate dagli operatori della Polizia Postale nel 2024, i cui risultati sono contenuti nel tradizionale report annuale 2024, disponibile online su questo sito. L’attività si avvale di una rete di 100 uffici territoriali, coordinati dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, che opera all’interno della nuova Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dedicata alle investigazioni tecnologiche avanzate e alle scienze forensi.

Sul fronte della tutela dei minori, il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) ha portato avanti oltre 2.800 indagini, eseguito 1.000 perquisizioni, effettuato 144 arresti e denunciato 1.028 persone. Inoltre, sono stati monitorati oltre 42.000 siti web, 2.775 dei quali sono stati inseriti nella black list per contenuti pedopornografici. Il cyberbullismo ha avuto un impatto crescente sui giovani, mentre sono diminuiti i casi di estorsioni sessuali e aumentate le segnalazioni per la diffusione di immagini intime.

La Sezione Operativa ha affrontato reati commessi tramite social network e dispositivi informatici, registrando 1.500 casi di sextortion e 264 episodi di diffusione non consensuale di immagini intime, denunciando oltre 200 responsabili.

Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) ha gestito circa 12.000 attacchi informatici e diramato 59.000 alert, concentrandosi su eventi critici come il Vertice G7 in Puglia. In un contesto caratterizzato da attacchi ransomware e DDoS, sono state identificate 180 persone coinvolte in attività cybercriminali, spesso legate a gruppi sponsorizzati da Stati.

Nel contrasto al cyberterrorismo, sono stati monitorati oltre 290.000 siti web e oscurati 2.364 per prevenire radicalizzazioni e minacce terroristiche.

Per quanto riguarda il contrasto al crimine finanziario online, l’analisi dei dati ha evidenziato un aumento costante di truffe nel tempo, che, nel quadro del generale rinnovamento della struttura organizzativa del Servizio Polizia Postale, ha portato all’istituzione di una Divisione operativa dedicata. I principali crimini riguardano il phishing, il vishing e lo smishing, frodi basate sul social engineering (come la BEC fraud) e truffe tramite investimenti online (falso trading). In crescita anche l’uso delle criptovalute, le cui transazioni sono più difficili da tracciare, richiedendo competenze specializzate.

Infine, il Commissariato di P.S. online, sito ufficiale della Polizia Postale e strumento di diretto contatto con i cittadini, ha ricevuto 3 milioni di visite e gestito oltre 82.000 segnalazioni e 23.000 richieste di assistenza. Attraverso iniziative come “Una vita da social” e “Cuori Connessi”, ha sensibilizzato studenti e cittadini sui rischi della rete, promuovendo comportamenti sicuri online con materiali informativi distribuiti in collaborazione con enti e aziende locali.