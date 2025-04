Zverev, scontro a Madrid: “L’occhio di falco non funziona”. E fotografa la linea…

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il tennis sulla terra rossa lascia sempre spazio a discussioni tra giudici di sedia e giocatori. L'ultima polemica è arrivata nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, nel match tra Alexander Zverev e Alejandro Davidovich Fokina. Il tedesco, numero 2 del ranking, a un certo punto del confronto si è lamentato per un punto assegnato allo spagnolo. Zverev (che ha poi vinto 2-7, 7-6 7-6) ha spiegato al giudice che il colpo dell'avversario era finito fuori, prendendo addirittura lo smartphone per fotografare il segno lasciato dalla pallina. "L'occhio di falco non funziona" ha provato a dire Zverev, che si è visto stoppato dal giudice di sedia con un laconico: "È tutto ok, non posso scendere". La curiosità è che il numero 2 del ranking (fresco vincitore del torneo di Monaco) non è nuovo a polemiche di questo tipo in tornei sulla terra rossa. Un precedente ricordato dagli appassionato risale all'edizione 2021 del Roland Garros, in un altro match contro lo spagnolo Davidovich Fokina. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.