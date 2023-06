“ZITTI, IN SALA!” Il grande schermo della Generazione Z: inclusione e diversità, attraverso la rinascita del cinema muto

Condividi

Si è svolto ieri, 15 giugno alle ore 14:30 presso il Cineteatro La Perladi Napoli, la presentazione dei risultati del progetto “Zitti, in sala!“, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2022/2023- Bando per Scuole,” Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione ” Azione c) “Visioni fuori-luogo”.

Gli studenti dei tre istituti scolastici di Pozzuoli vincitori del bando, I.I. Superiore “Guido Tassinari“, IS. Mag. “Virgilio“, I.S. “Giovanni Falcone“, in collaborazione con la Fondazione Cultura&Innovazionee l’Associazione culturale Micron Studio, si sono ritrovati per discutere i risultati del progetto di realizzazione della webserie “Le avventure del pasticciere Zitti“, ispirata al libro illustrato “La pasticceria Zitti” di Rosa Tiziana Bruno e Paolo Proietti, edito da La Margherita.