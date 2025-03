Zirkzee, Olanda non lo convoca: “Non è bravo abbastanza”. E la Juve ci pensa per giugno

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Non è un periodo semplice per Joshua Zirkzee. L'ex attaccante del Bologna, volato in estate al Manchester United, sta vivendo una stagione difficile in Premier League, con soltanto 6 gol e 2 assist raccolti nelle 42 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Complici anche le difficoltà che stanno vivendo i Red Devils, con il cambio in panchina da Ten Hag a Ruben Amorim che al momento non ha portato gli effetti sperati, l'attaccante olandese sta faticando a imporsi, tanto che molti tifosi si chiedono come sia stato possibile spendere oltre 40 milioni per il suo cartellino. A peggiorare l'umore di Zirkzee, al centro di voci di mercato già lo scorso gennaio, sono arrivate anche le parole del ct dell'Olanda Ronald Koeman, che ha deciso di non convocare il giocatore per i prossimi impegni degli Orange: "Non ho convocato Zirkzee perché non credo che in questo momento sia bravo abbastanza", ha spiegato l'ex tecnico del Barcellona, "spesso fa la scelta sbagliata, ogni volta che c'è da calciare o fare un passaggio. Noi abbiamo molti difensori centrali e centrocampisti, mentre le nostre opzioni in attacco sono limitate. Continuo a pensare però che la convocazione va guadagnata, e in questo momento non penso la meriti. Magari potrà tornare in Nazionale in un altro momento". Zirkzee potrebbe cambiare squadra già nel prossimo mercato estivo, dopo un solo anno a Old Trafford. Sullo sfondo c'è sempre la Juventus, che aveva sondato il calciatore lo scorso gennaio, quando era alla ricerca di un vice Vlahovic. L'olandese, vista l'ottima stagione vissuta con Thiago Motta a Bologna, era il primo nome della lista, ma i desideri bianconeri si sono scontrati con le richieste dello United. Il Manchester infatti non aveva alcuna intenzione di cedere Zirkzee in prestito, ma soltanto a titolo definitivo. Condizioni che hanno portato Giuntoli a virare con decisione su Kolo Muani e rimandare l'investimento, magari al prossimo giugno. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.