Zinzi: “Restiruiremo il PalaVignola ai casertani”

Condividi

“Il PalaVignola deve tornare ai casertani, aperto a chi crede nello sport come modello educativo e di socializzazione, per giovani, famiglie e bambini”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Gianpiero Zinzi.

“Un palazzetto praticamente “regalato” a una società che ha fatto fallire la pallavolo in Città e che ora fa di una struttura pubblica destinata agli sportivi un business che non porta nulla a Caserta. Affidato con una procedura bocciata anche dall’Anac perché poco chiara. Per non parlare poi del murale dedicato alle nostre “Quattro Stelle” vergognosamente cancellato. C’è bisogno di scrivere una nuova storia”.

loading...